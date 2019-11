HAMM (Sieg) – HSG Westerwald II – VfL Hamm 28:37

Veröffentlicht am 19. November 2019 von wwa

HAMM (Sieg) Handball Kreisliga Männer: HSG Westerwald II – VfL Hamm 28:37 (14:16) – Lange taten sich Hämmscher schwer. Gegen eine bewusst das Tempo verschleppende Mannschaft ließ man sich anstecken. So konnte man zur Halbzeit nur auf einen 2-Tore-Vorspung bauen und geriet in den ersten Minuten der zweiten Hälfte sogar in Rückstand. Erst danach wachte die Mannschaft von der Sieg auf und zog kontinuierlich davon zu einem letztlich deutlichen Sieg.

Es spielten: Daniel Schmitz, Christian Kemper (beide Tor), Nils Barth, Adrian Scherkenbach, Mark Daniel Eibach (6), Bernhard Aberfeld (1), Silvio Kerkau (4), Philipp Wolff (1), Pascal Zill, Christian Schumacher, Florian Kuklik (5), Erik Kaziszyn (1), Dennis Schrage (9), Thomas Renji (10) (Vereinsbericht) (nila)