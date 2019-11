Veröffentlicht am 19. November 2019 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Festausschuss stellt Prinzenpaare in der VHS vor – Begeistert zeigte sich Festausschusspräsident Gerd Schranz von der neuen Möglichkeit den Karneval in Neuwied mal ganz anders zu eröffnen. Statt kalte Füße und Finger bei den Vorstellungen am Luisenplatz zu bekommen, wurde gemütlich im Saal bei Amalie Raiffeisen in der VHS gefeiert.

Nach dem Umzug vom Luisenplatz über die Mittelstraße und Heddesdorfer Straße zur VHS, der Garden aus den angeschlossenen Vereinen des Festausschusses der Stadt Neuwied, wurde im Anschluss ausgiebig gefeiert und geschunkelt. Neben der Vorstellung der Kinderprinzenpaare der Karnevalsfreunde 1969 Oberbieber e.V. und dem Elferrat St. Michael Feldkirchen e.V. wurde auch das Prinzenpaar der Stadt Neuwied von der Ehrengarde der Stadt Neuwied e.V. dem Publikum vorgestellt. Die Golden Lights des NC Grün-Gold Neuwied e.V. zeigten ihren Showtanz. Es war ein Kommen und Gehen im geschmückten Amalie Raiffeisen Saal.

Für das leibliche Wohl war mit kalten und warmen Speisen sowie genügend Getränken gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung war frei, daher konnte sich der Festausschuss der Stadt Neuwied e.V. und seine ihm angeschlossenen Vereine über viele begeisterte Narren freuen. Auch über solche, die es wegen der guten Stimmung und der Vereinsvielfalt in der Deichstadt vielleicht noch werden. (mabe) Fotos: Marlies Becker