Veröffentlicht am 18. November 2019 von wwa

LEUTESDORF – Weinhexen, Prinzenpaare, eine Exjungfrau und ein gutgelauntes Narrenvolk feiern das neue Prinzenpaar in Leutesdorf – Eine Prinzenproklamation mit vielen Überraschungen feierten die Leutesdorfer Karnevalisten zum 85jährigen Jubiläum der Weinhexen. Die Bühne des Leyscherhofs vibrierte unter der geballten musikalischen Präsens der Blauweißen, die Elferrat und Möhnen beim Einzug begleiteten. Nach einigen kölschen Hits des heimischen Musikvereins, mit rund 2 Dutzend rotkarierten Aktivisten, stand das Stimmungsbarometer schon recht hoch, als Karnevals-Urgestein Fredi Winter, aus dem benachbarten Neuwied die Bühne enterte.

Der Ex-Landtagsabgeordnete Wini war diesmal ohne seinen Kumpel Mini gekommen. Mini erholt sich momentan im Krankenhaus nach erfolgreich verlaufener Hüftoperation. Aber auch ohne seinen langjährigen Bütten Partner, brachte Wini die Gäste ordentlich in Stimmung. Tosender Applaus bei seinen Geschichten aus dem Leben auf dem Weißen Berg, am Koblenzer Bahnhof und auf dem Weg nach Mainz. Nachdem die heimischen Weinhexen die Gratulationen der befreundeten Möhnenvereine und Gesellschaften der Nachbargemeinden entgegen genommen hatten, gaben die Junggesellen ein tänzerisches Gastspiel.

12 stramme Beine in enger Sportkleidung erfreuten vor allem die Damenwelt. Nach einer Zugabe durften sich die Tänzer, die auch dem örtlichen Fußballverein angehören, an der Bar stärken. Auch Prinzessin Yvonne fungierte in Doppelrolle. Eben noch als Obermöhn am Mikrofon, verwandelte sie sich schleunigst in eine bezaubernde Prinzessin. Nun konnte sie mit Prinz John und Sandra Mehren, Andreas Masberg, Christine Himmelbach und Ulrich Himmelbach im Gefolge, als neues Prinzenpaar die Bühne zu erobern. Hier warteten schon Prinzenkette und Federkappe auf Prinz John. Da der neue Prinz Quietsche-Entchen sammelt, gab es noch dutzende Entengeschenke, die seine 400 Stück Sammlung noch erheblich erweitern wird.

Während Prinzessin Yvonne das Karnevalsgen als Öbermöhn wahrscheinlich von ihrer Mutter geerbt hat, betätigt sich Prinz John als aktiver Schauspieler in der Leutesdorfer Theatergruppe. Mit ihrem Hofstaat, wollen die Tollitäten die Session 2019/20 rocken. Dass sie mit ihrem Prinzenlied “Kölsch statt Käsch“, den Geschmack der Narren getroffen haben, konnten Prinzessin Yvonne und ihr Prinz John bei ihrem ersten Auftritt beweisen. Einige Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und Beigeordnete, mit und ohne Gattin, Prinzenpaare aus Neuwied, Hönningen und Erpel, sowie das Narrenvolk im Saal sangen jedenfalls begeistert mit. Ein gelungener Auftakt, der in Leutesdorf auf eine tolle Session hoffen lässt. (mabe) Fotos: Marlies Becker