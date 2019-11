Veröffentlicht am 19. November 2019 von wwa

LINZ – „Lieder Konzert“ der Musikschule Klangwerk – Auch in diesem Jahr erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Gäste musikalischen Besuch von der Musikschule Klangwerk. In der historischen Kapelle in die Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz/Rhein wurden unter Leitung von Barbara Schachtner durch die Gesangschülerinnen und Gesangschüler wunderbare Lieder zu Gehör gebracht. Es wurden Titel aus der Filmwelt und Musicals gesungen, wie „Ich hab´ geträumt vor langer Zeit“ von Claude – Michael Schöneberg, „Skyfall“ von Thomas Newmann, „When you Believe“ von Stephan Schwartz um nur einige wenige zu nennen. Die Musikstücke luden zum Träumen ein und der Applaus der Bewohner war vorprogrammiert. Es war für alle ein rundum gelungener Konzertnachmittag. Die Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter sowie die Gäste von außerhalb schwärmten von der Veranstaltung und hoffen, dass die Schüler der Musikschule Klangwerk auch im nächsten Jahr wieder in der Senioren–Residenz Sankt Antonius vorbei schauen, um ihr Können zu zeigen. (jsr) Foto: Senioren–Residenz Sankt Antonius

Foto: Barbara Schachtner (links) mit ihren Schülerinnen und einem Schüler.