Veröffentlicht am 18. November 2019 von wwa

OBERIRSEN – Diebstahl von 500 Kilo Blei in Oberirsen – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 12. auf 13. November 2019, zwischen 17.00 und 08.00 Uhr in Oberirsen von einem Firmengelände eine Gitterbox mit 500 Kilo Blei. Der Schaden wird von der Polizei mit circa 600 Euro angegeben. Quelle: Polizei