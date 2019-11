Veröffentlicht am 18. November 2019 von wwa

BETZDORF – VW Tiguan in Betzdorf aufgebrochen – In der Nacht von Freitag, den 15. auf Samstag, den 16. November 2019, schlugen unbekannte Täter die beiden vorderen Seitenscheiben eines in der Moltkestraße abgestellten VW Tiguan ein und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei