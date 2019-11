Veröffentlicht am 18. November 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – SRC Jugendvorstand bei Ferien am Ort Messe von Sportjugend Rheinland ausgezeichnet – Seit mehr als zehn Jahren bietet die Jugendabteilung des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. nordic aktiv Feriencamps in der ersten oder letzten Woche der Sommerferien an. Im Rahmen der jährlichen Infomesse Ferien am Ort wurde die diesjährige Ferienaktion des Vereins mit einem Gutschein honoriert. Bewegungssport in der Natur nordisch in den Ferien für Kinder und Jugendliche sowie eine gesunde Ernährung können damit auch in den nächsten Jahren vom Verein weiter angeboten werden. Jugendleiter Julian Puderbach konnte daher in Anwesenheit vom Präsidenten der Sportjugend Rheinland Ralph Alt die Auszeichnung auf der Infomesse in Bad Kreuznach in Empfang nehmen. Der Verein wird daher auch in Zukunft auf Stadt und Kreisebene in Neuwied Feriencamps gerade in der ersten und letzten Ferienwoche in Kooperation mit dem Bündnis für Familien und der Jugendpflege der VG Rengsdorf anbieten. Für das 11. Nordic aktiv Feriencamp vom 06. bis 10. Juli 2020 sowie vom 20. bis 24. Juli 2020 (Leitung Stefanie Keen, Asbach) können sich Interessenten jetzt schon unter rpuderba@rz-online.de, 0152/28926702 anmelden.