Veröffentlicht am 18. November 2019 von wwa

KIRBURG – Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus Kirburg – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15. auf 16. November, wurde die hintere Eingangstür des Feuerwehrgerätehauses in Kirburg, Waldstraße, durch Unbekannte beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg Tel: 02662-95580. Quelle: Polizei