18. November 2019

BETZDORF – Seitenscheiben eingeschlagen und Handtasche entwendet – Zu einem PKW-Aufbruch kam es in der Nacht zu Samstag, 16. November 2019, in der Moltkestraße in Betzdorf. Hier wurden an einem geparkten VW Tiguan beide Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrertür, eingeschlagen oder eingeworfen und eine Damenhandtasche mit Inhalt entwendet.

Anwohner oder sonstige Zeugen die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per Email unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Quelle: Polizei