18. November 2019

BETZDORF – Müllablagerungen angezündet – Feuerwehr musste ausrücken – Am Samstagmorgen, 16. November 2019, wurde gegen 06:30 Uhr durch eine aufmerksame Anwohnerin ein Feuerschein im Bereich der Ladestraße in Betzdorf gemeldet. Die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf konnten feststellen, dass im Bereich eines Grünstreifens zu den Bahngleisen hin eine kleinere Fläche mit Müllablagerungen offensichtlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Betzdorf schnell gelöscht werden. Im Rahmen der Fahndung konnten im Nahbereich zwei verdächtige Personen angetroffen und kontrolliert werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauern an. Quelle: Polizei