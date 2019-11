Veröffentlicht am 17. November 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Eine Person schwer verletzt – Am Samstagabend, 16. November 2019, gegen 18:20 Uhr ereignete sich in der Hellerstraße in Herdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine leicht verletzt wurde. Eine 78jährige Fahrerin eines Dacia geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem VW eines 19jährigen Mannes zusammen. Beide beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 18.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei