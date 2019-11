Veröffentlicht am 17. November 2019 von wwa

HORHAUSEN – Kirchenmusikalische Andacht zum Advent am 1. Dezember in Horhausen – Die katholische Pfarrgemeinde Horhausen lädt zum Besuch der kirchenmusikalischen Andacht am 1. Adventsonntag (1. Dezember) um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena Horhausen herzlich ein. Der konzertante Nachmittag mit einem anspruchsvollen Programm ist zum festen Bestandteil im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben im Raum Horhausen geworden. Teilnehmende Chöre sind der Singkreis aus Horhausen, die Kirchenchöre aus Neustadt und Horhausen sowie der Kinderchor. Auch werden wieder einige Instrumentalisten die musikalische Andacht bereichern. Das beliebte Konzert steht unter der bewährten Gesamtleitung von Organist und Chorleiter Thomas Schlosser. Im Anschluss sind alle eingeladen zu einem besinnlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Kaplan-Dasbach-Haus. Dann findet auch die Verabschiedung von Pfarrer Peter Strauch und Pfarrer Ernst Neisius statt.

Foto: Bei der kirchenmusikalischen Andacht in Horhausen wirken wieder die Kirchenchöre Horhausen und Neustadt, der Singkreis, der Kinderchor und der Instrumentalkreis mit. Foto: Privat