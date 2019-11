Veröffentlicht am 16. November 2019 von wwa

LEUZBACH – Männerausflug des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen 2019 – Bei herrlichstem Herbstwetter fand der Männerausflug des SV Leuzbach-Bergenhausen in diesem Jahr statt. Samstagmorgen, um 08.30 Uhr, trafen sich 29 Teilnehmer zu einem deftigen Frühstück in der Gaststätte „Kumm ren“ in Leuzbach. Schon sehr früh war zu erkennen, dass sich alle bestens gelaunt auf einen erlebnisreichen Tag freuten. Gastwirt Otto hatte ein Frühstücksbuffet aufgebaut, das keine Wünsche offen ließ.

Gut gestärkt ging es in Richtung Bahnhof Altenkirchen, wo der RB 90 in Richtung Westerburg genommen wurde. Um die Mittagszeit angekommen, besuchten die Schützen zuerst das Eisenbahn-Plakat-Museum, wo sie von Wilfried Rink fachkundig durch die Räume geführt wurden. Anschließend ging es 100 Meter weiter in den Erlebnisbahnhof Westerburg. Hier begrüßte die Leuzbacher Andreas Böttger und erzählte ihnen die Geschichte des Erlebnisbahnhofes und wie man zu den ganzen Ausstellungsstücken gekommen ist. Staunend standen sie vor den unterschiedlichen Loks und die Zeit verging wie im Fluge, so dass die Organisatoren um 14 Uhr doch so Richtung Bahnhof Westerburg drängen mussten, da der nächste Programmpunkt anstand.

Nach einer kurzen Zugfahrt von nur 10 Minuten kamen sie in Rotenhain an. Der anschließende Fußmarsch in Richtung der mittelalterlichen Burg stellte sich als recht anstrengend dar, da man gegen den Berg marschieren mussten. Am Gelände der Burg angekommen wurde man vom Oberritter Pitter (Peter Benner) in altertümlichem Gewand begrüßt. Mit seinen beiden Helfern Harry und Willi waren die Grills schon am Glühen und das Bier war schön kalt.

Pitter erklärte, wie man die Burg auf den ursprünglichen Fundamenten wieder aufgebaut hat. Es ist schon beeindruckend, was man dort „auf die Beine gestellt“ hat. Schließlich durften die Leuzbacher Mannen später die Burg von innen besichtigen, was wohl bei jedem einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Ein kleiner Wettkampf stand auch noch an, bei dem mit Holzspeeren ein Keiler getroffen werden musste. Kein leichtes Unterfangen! Aus Zeitgründen konnte aber der Sieger des kleinen Turnieres nicht ermittelt werden. Man musste wieder zurück zum Bahnhof und in es ging in Richtung Altenkirchen.

Zu Fuß ging es zurück zum Ausgangspunkt, in die Gaststätte „Kumm ren“. Während sich die älteren Semester mit freudigem Lächeln verabschiedeten, blieb der harte Kern noch bis Mitternacht im Kneipchen. Ein herrlicher Tag ging zu Ende, es wurde noch viel gelacht und alle waren sich sicher, dass dieses Format des Männerausfluges ideal ist und es wurden auch direkt zwei Freiwillige gefunden, die sich um den Männerausflug 2020 kümmern werden. (die) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen