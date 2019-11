Veröffentlicht am 17. November 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – LKW fährt Begrenzungspfosten um – Am Freitagnachmittag, 15. November 2019, gegen 17:05 Uhr geriet ein 38jähriger Fahrer eines LKW beim Abbiegen von der Wilhelmstraße in die Schützenstraße nach rechts auf den Gehweg und drückte einen Begrenzungspfosten zum Gehweg um. Es entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei