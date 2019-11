Veröffentlicht am 17. November 2019 von wwa

WEITEFELD – Vorfahrt nicht beachtet – Verkehrsunfall in Weitefeld – Am Freitagvormittag, 15. November 2019, kam es gegen 09:30 Uhr in der Sandstraße in Weitefeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 48jährige Fahrerin eines Seat beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach links in die Sandstraße einzubiegen und beachtete hierbei nicht die Vorfahrt einer 21jährigen Fahrerin eines Honda. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Quelle: Polizei