Veröffentlicht am 16. November 2019 von wwa

ENGERS – Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus – Am Freitagabend, 15. November, gegen 20:16 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bendorfer Straße in Engers zu einem Brand. Möglicherweise, so die Polizei, brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche der im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Löschwasserschadens sind drei der insgesamt vier Wohnungen momentan nicht bewohnbar. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit circa 200.000 Euro angegeben. Quelle: Polizei