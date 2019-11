Veröffentlicht am 16. November 2019 von wwa

NISTERBERG – Wildunfall mit Reh auf der K 109 bei Nisterberg – Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es am Freitagabend, 15. November 2019 gegen 20:10 Uhr auf der K 109 bei Nisterberg. Hierbei lief das Reh gegen den PKW einer 21jährigen Fahrerin und wurde so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle verendete. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Quelle: Polizei