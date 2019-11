Veröffentlicht am 16. November 2019 von wwa

NEITERSEN – Weihnachtsfeier der Tennisabteilung des WS Neitersen – Die Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen feiert seine Weihnachtsfeier nach der Jahreshauptversammlung am Samstag, den 07. Dezember 2019 ab circa 17:00 Uhr im kleinen Saal der Wiedhalle Neitersen.

Die Sommersaison ist beendet, der Herbst schreitet voran und bald schon steht das Christkind vor der Tür. Das Jahr 2019 will die Tennisabteilung gerne gebührend verabschieden. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird ab circa 17:00 Uhr die Weihnachtsfeier beginnen. Mitzubringen sind lediglich Hunger, Durst und gute Laune! Das Portemonnaie kann zu Hause bleiben; alle Kosten werden vom Verein getragen. Für die Kinder wird der Nikolaus kommen und die Älteren dürfen sich am Glühwein erfreuen.

Der Vorstand würde sich sehr freuen viele Mitglieder aber auch deren Eltern begrüßen zu dürfen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung, unter Benennung der Personenzahl, bis zum 30. November 2019 bei Uwe Jungbluth, 0178/4982908 oder jung-uwi@web.de gebeten.