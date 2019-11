Veröffentlicht am 16. November 2019 von wwa

NEITERSEN – Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel e.V. (Bezirk 9 + 12) – Prinz Christian I. erhielt den RSE-Prinzenorden – Es war sicherlich kein leichter Sessionsauftakt für die KG Altenkirchen, die in den vergangen Wochen Abschied von ihrem Präsidenten Dirk Göbler mit nur 48 Jahren nehmen musste. Dirk, der auch für den Bezirksvorstand immer ein kompetenter und liebenswerter Mensch war, hinterlässt sicherlich nicht nur im Karneval eine große Lücke. Diese Lücke zu schließen vermochte die KG Altenkirchen in ehrbarer Erinnerung an Dirk nun den ersten Schritt am 15. November 2019 mit der Prinzenproklamation Seiner Tollität Christian I. Dieser ist nun Prinz für zwei Sessionen, was es in der 66jährigen Geschichte des Regionalverbands schon fast ein Novum ist. Um diesen in mehrere Hinsichten besonderen Termin beizuwohnen überreichten Bezirksvorsitzender Matthias Ennenbach und sein Stellvertreter Heinz-Jürgen Joest den traditionellen Prinzenorden des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel e.V. mit den besten Glückwünschen. Sie gratulierten Seiner Tollität im Namen des gesamten Bezirksvorstandes und des Präsidiums und wünschten eine gute und unvergessene Session und dreimal Altenkirchen schepp-schepp. (maen) Foto: Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel