Veröffentlicht am 15. November 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall in Gebhardshain – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 14. November, in Gebhardshain entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Ein 83jähriger Autofahrer befuhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Elben kommend. An einer Baustellenampel fuhr er ungebremst auf den haltenden Pkw mit Anhänger eines 32jährigen Mannes auf. Die Deichsel des Anhängers wurde durch den Aufprall in den Pkw gedrückt, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Quelle: Polizei