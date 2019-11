Veröffentlicht am 15. November 2019 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung / Vandalismus / Verdacht der Brandstiftung in Wissen – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. November 2019, kam es in der Innenstadt von Wissen zu mehreren Vorfällen, bei denen Sachbeschädigungen begangen wurden:

In der Bahnhofstraße 2, im Bahnhof, auf der Toilettenanlage und im Eingangsbereich des

Bahnhofs: Unbekannte Täter rissen im Bereich der Treppenanlage mehrere Blumen aus und verteilten sie auf der Treppe; die Kordel der Notrufeinrichtung in der Behindertentoilette wurde mittels eines Feuerzeuges durchtrennt; der Deckenbereich innerhalb der Toilettenanlage wurde mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht

In der Maarstraße 12, wurden Blumen aus Blumenkübeln ausgerissen In der Mittelstraße 5, wurden am 13. November, gegen 23:00 Uhr Blumen aus Pflanzkübeln ausgerissen In der Marktstr. 7, wurde am 13. November, gegen 23:25 Uhr ein Brand einer Mülltonne im Innenhof ausgelöst.

Zwischen den Taten dürfte ein Zusammenhang bestehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.