Veröffentlicht am 15. November 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Herdorf – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen, 14. November, in Herdorf entstand circa 13.000 Euro Sachschaden. Eine 26jährige Frau befuhr mit einem Pkw den Fuhrmannsweg in Richtung Haldenweg. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde gegen zwei weitere Pkw und einen Sichtschutz geschoben. Als Unfallursache wird von der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn angenommen. Quelle: Polizei