WEYERBUSCH – Backes Tag am 01. Dezember 2019 im historischen Raiffeisen-Backhaus in Weyerbusch – Wer Interesse am Zubereiten und Brot backen hat, meldet sich bitte bei Ralph Hassel bis zum 30. November 2019 an. Telefon: 02686-9525-10. Auch Nichtvereinsmitglieder können gerne mitmachen!

Um circa 08:00 Uhr wird anheizt. Gegen 09:30 Uhr beginnt man mit den Backvorbereitungen, Teig rühren, kneten und die Brote formen. Ab circa 11:30 Uhr wird gebacken.

Näheres zu den Uhrzeiten, bitte bei der Anmeldung erfragen. Nach dem Brotbacken werden Weihnachtsplätzchen backen.