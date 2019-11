Veröffentlicht am 15. November 2019 von wwa

ELBEN – Teppiche illegal bei Elben entsorgt – Eine aufmerksame Zeugin beobachtet am Mittwochvormittag, 13. November, eine Frau, die im Wald bei Elben zwei Teppiche entsorgte. Die Frau war mit einem SUV in den Wald gefahren und hatte die Teppiche dort abgelegt. Die Zeugin zeigte den Sachverhalt bei der Polizei in Betzdorf an. Sie konnte das Kennzeichen des Pkws und eine brauchbare Beschreibung der Frau abgeben. Die Ermittlung nach der Verantwortlichen dauern an. Sie muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Quelle: Polizei