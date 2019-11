Veröffentlicht am 15. November 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfälle bei Glatteis auf der L 280 – Am frühen Mittwochmorgen kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der Landestraße 280 bei Kirchen. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Ein 23jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die L 280 von Freudenberg kommend in Richtung Kirchen. Aufgrund von Glatteis kam der Pkw ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab, prallte von der Böschung ab und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der 23jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw war weder zugelassen noch versichert. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Eine 43jährige Frau befuhr mit einem Pkw die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Freudenberg. Sie erkannte die Unfallstelle zu spät und versuchte durch eine Vollbremsung und Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem verunfallten Pkw zu vermeiden. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und den Graben und letztlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei