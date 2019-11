Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

OBERÖLFEN – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 8 – Eine 52jährige Fahrzeugführerin befuhr am Montagmittag, 11. November 2019 gegen 13.55 Uhr mit ihrem PKW die B 8 aus Oberölfen kommend in Richtung Altenkirchen. Sie überholte einen PKW, der aufgrund eines liegengebliebenen, abgesicherten PKW plötzlich auf die Überholspur wechselt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der Verursacher weiterfuhr. Es soll sich um einen silbernen Kombi mit AK-Kennzeichen gehandelt haben. Schadenshöhe, so die Polizei, circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei