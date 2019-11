Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Online-Marketing-Workshop „Tante Emma – Die Erfinderin des Online-Marketings“ – Alle reden vom Online-Marketing, doch wenige wissen, was es wirklich bedeutet. Nach diesem Workshop ist man garantiert schlauer. Google Ads, Facebook-Follower, auf welches Pferd soll man setzen? Blicken Sie mit Herrn Weimar hinter die Kulissen des Social-Media-Geschehens. Was ist wirklich hilfreich, welche Maßnahmen kann man sich getrost schenken? Nur soviel vorab: Tante Emma wusste schon, wie man es macht. Fest steht, es liegt enormes Kundenfindungs- und -bindungspotential in Online-Marketing-Aktivitäten und Online-Marketing ist für jedes Unternehmen geeignet. Doch es ist sehr wichtig, sich hier auszukennen, um in die richtigen Maßnahmen zu investieren. Hilfreiche Best-Practice-Beispiele sorgen für Inspiration in diesem Workshop. Zahlen und Hintergrundwissen bringen handfeste Aha-Momente mit sich. Der Referent André Weimar, Inhaber einer Kommunikationsagentur im Westerwald, wird die Themen:

Kundengewinnung über die Unternehmenswebsite

Kunden im Internet finden

von einem Newsletter profitieren

Umsatzsteigerung über Social Media

am Dienstag, den 26. November 2019, von 16.30 bis circa 19 Uhr in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9 näher beleuchten. Bitte melden Sie sich verbindlich an. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Ihre Anmeldung können Sie bequem und einfach online über www.ihk-koblenz.de unter Angabe der Nummer 4577874 vornehmen. Bei Fragen steht Ihnen Herr Lars Lettau unter der Rufnummer 02681-8789712 gerne zur Verfügung.