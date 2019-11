Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

DIERDORF – Schmierereien in Dierdorf – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 9. auf 10. November 2019, kam es in Dierdorf im Bereich der Stadtmauer/am Spielplatz zu Farbschmierereien.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei