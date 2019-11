Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

NEUWIED – Diebstahl von Kompletträdern – Am Montagmorgen, 11. November, meldete ein Mitarbeiter eines in der Stettiner Straße in Neuwied ansässigen Autohauses den Diebstahl von vier Kompletträdern. Diese wurden im Zeitraum vom 08. bis 11. November 2019, zwischen 19:00 und 08:30 Uhr von dem Fahrzeug abmontiert. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Der Schaden liegt bei fast 6.000 Euro. Quelle: Polizei