Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

NEUWIED – Mit 2,69 Promille mit dem Lkw unterwegs – Am Montagnachmittag, 11. November, gegen 14:18 Uhr wurde der Neuwieder Polizei ein Lkw-Fahrer gemeldet, der offensichtlich alkoholisiert am Steuer sitze. Der Fahrer konnte durch die umgehend entsandten Polizeibeamten in der Heilsberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den bedenklichen Wert von 2,69 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei