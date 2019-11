Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aprés-Ski-Party in Altenkirchen – Westerwald-Bank präsentiert Party „pur“ am Samstag 07. Dezember 2019 – Tausende Feierwütige schwingen sich alljährlich in die Skiklamotten und ab auf die Piste, und stürmen danach auf die Apres-Ski-Partys dieser Welt! Aber jetzt braucht man nicht bis in die Berge zu fahren, nein! dieses Mal geht es auf den Schlossplatz nach Altenkirchen!! „Hui! Wäller? – Allemol!“

Man nehme: dampfenden Glühwein, feurigen Obstler, feinste Spirituosen, Longdrinks, Bierbuden, Leckereien vom Metzger Born und Wäller BBQ, sowie Stimmungsmusik vom angesagten DJ P vom PLM Eventservice und man erhält eine Aprés-SKI-Party die es in sich hat! Mit freundlicher Unterstützung der Westerwald Bank eG, dem freundlichen Bierlieferanten, den Jungs von M-Event sowie dem Aktionskreis Altenkirchen werden wir eine KLASSE Party-Insel auf dem Schlossplatz aufbauen, von der ihr noch lange erzählen könnt. Zum Eingrooven werden unsere Buden ab ca. 17:00 Uhr geöffnet sein, bevor es dann ab 18.00 Uhr mit der großen MEGA Apres Ski Party offiziell losgehen kann, und dass bis 00.00 Uhr. Eintritt frei. SKI-Klamotten Outfit willkommen!