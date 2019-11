Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – HAMMER´S – Drehorgelband Romantica tritt zum Altenkirchener Weihnachtsmarkt auf – „HAMMER´s“ Drehorgelband Romantica aus 57610 Altenkirchen/Ww., präsentiert mit ihren unterschiedlichen Konzertdrehorgeln, nostalgische Musik in einem Unterhaltungskonzert, der besonderen Art, zur Freude aller Zuhörer. Sie bieten mit ihren wunderschönen harmonisch klingenden Instrumenten ein breitgefächertes Musikprogramm, althergebrachtem Kulturgut. Ob Einzelspiel oder das Zusammenspiel von zwei- oder drei- nicht verbundener Konzertdrehorgeln lassen ihre Auftritte zu einem unvergesslichen Klanggenuss und einem Erlebnis der besonderen Art werden.

Sie musizieren im „Orchesterklang“ in Melodie und Begleitung, auch unter Mitwirkung eines Knopfakkordeons. Eine Pfeifendrehorgel im Einzelspiel steht genauso zur Verfügung wie eine Zungendrehorgel in Begleitung einer Mundharmonika und eines Schellenbaumes.

Ihr Liedgut umfasst über 1.000 Lieder in: Volkslieder, Volksmusik, Lieder zum mitsingen, Oldies, Evergreens, Operettenmelodien, Kirchenmusik und Klassische Musik, Weihnachtslieder. Drehorgelmusik als Freudenspender, das war sie damals und das ist sie auch noch heute. So möchten „Die Hammer´s“ ihre Musik darbieten und pflegen, zur Freude aller Menschen und den unterschiedlichsten Anlässen.

Als Besonderheiten bieten sie Konzerte in Kirchen, auf Freilichtbühnen in Kursälen und gestalten Gottesdienste mit. Auch bei seltenen Festakten ist ihre Musik aktiv. Ihr Musikrepertoire passt zu allen Gelegenheiten. Ihre Auftritte erstrecken sich auf das gesamte Bundesgebiet und das benachbarte Ausland. (haha)