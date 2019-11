Veröffentlicht am 24. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtsmarkt in Altenkirchen am 30. November und 01. Dezember 2019 – Der Aktionskreis Altenkirchen hat für das erste Advent Wochenende wieder einen Weihnachtsmarkt mit vielen Attraktionen geplant. Den Marktplatz wird in ein weihnachtliches Hüttendorf mit großem geschmücktem Baum im Zentrum verwandelt. Zahlreiche ortsansässige Händler und Vereine werden ihre Waren und auch Kulinarisches anbieten. Der Besucher kann sich von diesen Angeboten verwöhnen lassen und ein paar schöne, vorweihnachtliche Stunden in gemütlicher Runde verbringen.

Auf der großen Weihnachtsbühne wird es zwei Tage ein weihnachtliches Programm geben. Der genaue Ablauf wird noch veröffentlicht. Die musikalische Unterhaltung gestaltet an beiden Tagen wieder Wolfgang Scharenberg.

Am Samstagnachmittag, dem 30. November, werden ab etwa 14.00 Uhr das „Alphorn Duo Westerwald“ und die „Drehorgelband-Romantica, die Kita Glockenspitze sowie das Jugendblasorchester Mehrbachtal Weihnachtsstimmung bringen. Gemeinsam mit der Sparkasse Westerwald-Sieg präsentiert der Aktionskreis Altenkirchen am Sonntag, dem 01. Dezember ein weiteres Highlight. Die Sopranistin Florentine Schumacher aus Eichelhardt wird am Sonntagnachmittag mit einem speziell zusammengestellten Weihnachtsprogramm verzaubern.

Gegen 16.30 Uhr wird die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Altenkirchen spielen und zum Abschluss sind alle Besucher zum gemeinsamen Singen am großen Weihnachtsbaum herzlich eingeladen.

Für die kleinen Besucher wird es rund um den Marktplatz jede Menge zu staunen geben. Kinderkarussell und Nikolaus warten hier auf sie. Am Samstag ab 14.00 Uhr bietet die Katholische Kita St. Jakobus, Weihnachtsbasteln für kleine und große Leute an.

Die Geschäfte haben am Samstag bis 21.00 Uhr geöffnet und halten viele schöne Angebote bereit. Natürlich gibt es wieder den Weckmannverkauf mit großer Tombola. Er findet in diesem Jahr in der Weihnachtshütte des Aktionskreises auf dem Marktplatz statt.

Die große Apre’s Ski Party findet am Samstag, dem 07. Dezember 2019 ab 18.00 Uhr auf dem Schlossplatz statt. (elc) Foto: Renate Wachow