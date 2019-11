Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

RENNEROD – Diebstahl eines Räucherofen – Am Sonntagmittag, den 10. November 2019, zwischen 13.30 und 15.00 Uhr, wurde auf einem Privatgrundstück in Rennerod in der Straße Auf den Brüchen ein Räucherofen aus Edelstahl entwendet. Der Eigentümer hatte den Ofen am Vormittag genutzt und ließ in zum Abkühlen auf dem Grundstück stehen. Der Ofen ist für das Räuchern von Fischen geeignet und muss auf Grund der Beschaffenheit von zwei Personen bewegt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050. Quelle: Polizei