Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

NEITERSEN – Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen veranstaltet am 3. Advent einen musikalischen Weihnachtsmarkt – Der Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen lädt am 3. Advent, 15. Dezember 2019, ab 13:00 Uhr zu einem musikalischen Weihnachtsmarkt ein. Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist, dass er nicht draußen, sondern in der Wiedhalle in Neitersen stattfindet. In weihnachtlichem Ambiente warten Weihnachtsmarktstände mit unterschiedlichen Angeboten von Handarbeiten über Bücher und Weihnachtsplätzchen bis hin zu italienischen Köstlichkeiten auf die Besucherinnen und Besucher. Zwischen 15:00 bis 17:00 Uhr findet ein abwechslungsreiches Weihnachtskonzert statt, das von dem gastgebenden Frauenchor, der Singgemeinschaft ALFONE, einer Turmbläsergruppe, sowie Alexander Oettgen als Gesangssolist, gestaltet wird. Für den Hunger stehen heiße Suppen, Waffeln, Crêpes und selbstgebackenen Kuchen auf der Speisekarte. Dazu werden kalte und warme Getränke angeboten. Die Sängerinnen des Frauenchores würden sich freuen, wenn zahlreiche Gäste den Weg in die Wiedhalle finden würden, um mit ihnen ein paar schöne Stunden in weihnachtlicher Atmosphäre zu verbringen.