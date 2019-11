Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Unfallflucht nach Parkplatzrempler in Neustadt (Wied) – Am Sonntag, dem 10. November 2019 wurde gegen 15.20 Uhr ein Pkw beschädigt, der vor einer Gaststätte in der Rengsdorfer Straße geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte beim Ausparken den Schaden verursacht haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei