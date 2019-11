Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

ALSDORF – Sachbeschädigung an der Grundschule Alsdorf – Unbekannte Täter beschädigten eine Anzeigentafel, welche an dem Gebäude der Grundschule in Alsdorf angebracht ist. Die digitale Anzeige gehört zur Photovoltaikanlage der Grundschule und gibt die Leistung der Anlage wieder. Offensichtlich wurde eine Bierflasche gegen die Anzeigetafel geworfen, wodurch beides zu Bruch ging. Die Tat wurde am Sonntagmorgen, den 10. November 2019, festgestellt und dürfte in den Tagen zuvor begangen worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei