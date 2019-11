Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

SCHEUERFELD – Serie von Sachbeschädigungen in Scheuerfeld und Betzdorf– In der Nacht zum Sonntag, 10. November, wurden im Bereich von Scheuerfeld und Betzdorf-Bruche eine Vielzahl von Sachbeschädigungen verübt. Die Tatorte ziehen sich von der Hauptstraße in Scheuerfeld, über die Kirchstraße, in die Hanfstraße bis zum Blumenweg in Betzdorf Bruche. Insgesamt wurden acht Geschädigte gezählt und der Sachschaden beträgt insgesamt circa 800 Euro. Von einem Pkw in der Hauptstraße war ein Kennzeichen entwendet worden. Dieses fand man am Sonntagmorgen in der Kirchstraße wieder. An einem Pkw in der Kirchstraße war die Antenne abgeknickt und der linke Außenspiegel beschädigt worden. An der Bußhaltestelle vor der Kirche wurde eine blaue Aufbewahrungsbox für Zeitungen beschädigt. An einem weitern Pkw in der Kirchstraße wurde ein Kennzeichen verbogen und beschädigt. In der Hanfstraße wurde der Außenspiegel eines Pkws beschädigt. In der Brucher Straße wurde ein Kennzeichen von einem Pkw entwendet. An einem Pkw im Betzdorfer Blumenweg wurden beide vordere Reifen zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei