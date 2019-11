Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verschiedene Farbwelten erforscht – Zwölf Jungforscherinnen und Jungforscher gingen in Gebhardshain auf Einladung der Kreisjugendpflege auf Entdeckungsreise in die Welt der Farben. Nach einem kurzen Höhlenabenteuer wurden die ersten Höhlenmalereien bewundert, um im Anschluss eigene Zeichnungen zu kreieren. Dazu musste natürlich zunächst einmal die Farbe im Mörser zerkleinert, gesiebt und anschließend mit Wasser verdünnt werden. Dann konzentrierte sich die Arbeit auf die Farbgewinnung aus Pflanzen. So wurden verschiedene Blumen- und Gemüsesorten sowie Blüten verarbeitet, um eine breite Farbpallette für eigene Aquarellbilder zu gewinnen. Nach einem arbeitsintensiven Forschertag konnten die kleinen Künstler ihre Werke zufrieden mit nach Hause nehmen.

Foto: In Gebhardshain wurden Farbwelten erforscht. (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen)