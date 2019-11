Veröffentlicht am 12. November 2019 von wwa

SELBACH – St Martinsfeier in Selbach – In Selbach begann die St. Martinsfeier mit einer Andacht in der heimischen St. Anna Kapelle. Dann setzte sich der Umzug unter Vorantritt des Musikvereins Brunken in Marsch. Ganz vorne ritt eine Selbacherin im traditionellen roten Gewand auf ihrem Pferd „Kartini“. Von der Dorfmitte ging es zum Schützenplatz. Das Martinsfeuer wollte zunächst nicht so recht in Gang kommen, obwohl die Kinder ihre Pechfackeln im hohen Bogen zwischen die aufgeschichteten Äste warfen. Am Rand des Festplatzes bot eine seit langem bestehende Bürgerinitiative Glühwein und Kinderpunsch an. Mit dem Erlös werden beispielsweise die örtlichen Spielplätze verschönert.