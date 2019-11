Veröffentlicht am 12. November 2019 von wwa

WISSEN – Peter-Hecker-Fresken: (Letzte) Zeitzeugen gesucht – 2021 kann die Pfarrei Kreuzerhöhung Wissen auf „90 Jahre Vollendung der Hecker-Fresken“ zurückblicken. Die Fresken entstanden von 1929-1931, eine umfassende Beseitigung von Kriegsschäden erfolgte 1953 durch den Künstler selbst. Aus diesem Anlass übermalte und ergänzte Hecker auch zahlreiche Bilder.

Zurzeit werden die Fresken erneut restauriert. Aus diesen beiden Anlässen richtet sich das Augenmerk der Pfarrgemeinde noch einmal besonders auf das umfassende Werk in Wissen.

Es bietet sich möglicherweise jetzt noch die letzte Möglichkeit, Zeitzeugen der Ereignisse bzw. ihre Nachkommen zu befragen. Es werden insbesondere Zeitzeugen gesucht, die helfen können, einige der folgenden Fragen zu beantworten: Hecker hat zahlreiche Wissener Zeitgenossen für seine Fresken Portrait sitzen lassen, wie schon mehrfach belegt wurde. Wer kennt/kannte noch weitere Personen, die Hecker Modell gestanden haben und kann hierüber nähere Angaben machen?

Wer hat Hecker beim Arbeiten/ Malen beobachtet und/oder mit ihm gesprochen? Gibt es hier Berichte, Erzählungen von Eltern, Großeltern? Hier ist sowohl an die Entstehungszeit in den 20ern als auch an die Arbeiten der fünfziger Jahre gedacht.

Wer besitzt noch ein Heckersches Original, eine Zeichnung, eine Lithographie? Bekannt ist z. B., dass Hecker an befreundete Wissener Bürger künstlerisch gestaltete Weihnachtskarten schickte.

Wer über diesbezügliche Informationen verfügt, wird gebeten, sich auf dem Pfarrbüro (Tel.: 02742/ 93380 – Mail: kreuzerhoehungwissen@gmx.de) zu melden oder unter 02742/ 4610 (M. Geimer-Stangier, Mail: mia-gst@gmx.de). Durch Ihre Mithilfe können Sie dazu beitragen, dass diese für das Werk so wichtigen Informationen nicht verloren gehen!

Foto: Eingerüstet zeigt sich das Langhaus in der zurzeit geschlossenen Kirche Kreuzerhöhung. Die Deckenfresken von Peter Hecker werden restauriert.