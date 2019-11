Veröffentlicht am 12. November 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – Wildenburger Land – Wer den FriedWald Wildenburger Land kennenlernen möchte, hat dazu am 20. November um 15 Uhr bei einer kostenlosen Waldführung Gelegenheit. Erfahrene FriedWald-Förster erklären bei dem gemeinsamen Spaziergang, der an den Schönheiten des Waldes vorbeiführt, das Konzept von FriedWald und beantworten Fragen rund um die Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Treffpunkt für die Waldführung ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter 02742 931950 oder info@friedwald-wl.de gebeten.