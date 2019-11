Veröffentlicht am 12. November 2019 von wwa

SCHÜRDT – Sankt Martins Abend in Schürdt – Einen schönen, gemeinsamen Sankt Martins-Abend verbrachten mehrere Schürdter Familien am Samstag, 09. November. Wie üblich startete ein kinderreicher Umzug in der Seniorenresidenz Waldhof um von dort singend durch Schürdt zu ziehen.

Danach wurde gemeinsam bei Glühwein, Kakao, köstlichen Weckmännern, süßen Brezeln und Würstchen an einem gemütlichen Feuer der Abend ausklingen gelassen, ganz im Sinne des heiligen Sankt Martin, der zum freundschaftlichen Teilen aufruft.

Die Organisatoren dieser Feier möchten sich bei allen Teilnehmenden und Helfern bedanken, die dafür sorgen, dass diese liebgewonnene Tradition erhalten werden kann. (juli) Foto: Schreiner