Veröffentlicht am 12. November 2019 von wwa

BETZDORF – Datenschutz: Was Betreuer und Bevollmächtigte wissen sollten – „Datenschutz im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen“ ist der Titel einer Informationsveranstaltung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Betreuungsrecht und der AWO-Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen am Donnerstag, dem 21. November, um 18 Uhr in der Stadthalle Betzdorf. Diplom-Jurist Christopher Weis geht auf die Thematik im Hinblick auf die Rechte und Pflichten sozialer Einrichtungen, rechtlicher Betreuer und Behörden nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ein.

Seit Einführung der DSGVO gibt es bei Betreuern, Bevollmächtigten, Angehörigen und Mitarbeitenden sozialer Einrichtungen viel Ungewissheit und es entstehen Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Referent Christopher Weis ist selbst als Betreuer in einem Betreuungsverein der AWO tätig und unter anderem Datenschutzbeauftragter in zahlreichen Betreuungsvereinen in Rheinland-Pfalz. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Auskünfte zur Veranstaltung gibt es bei den Betreuungsvereinen der AWO im Landkreis Altenkirchen (Kontakt: Betreuungsverein der AWO Sieg-Westerwald e.V., Kathrin Wolter, Tel.: 02741-9919191, E-Mail: kathrin.wolter@awo-ak.org; nd Betreuungsverein der AWO Altenkirchen e.V., Dr. Holger Ließfeld, Tel.: 02681-9849871, E-Mail: holger.liessfeld@awo-ak.org).

Foto: Christopher Weis referiert am 21. November in Betzdorf. (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen)