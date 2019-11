Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

KOBLENZ – Koblenzer Karneval startet um 11:11 Uhr am 11.11. auf dem Münzplatz – Schon lange vor 11:00 Uhr hatten sich die närrischen Vereine mitten in der Altstadt auf dem Plan versammelt, um dann zum nahe gelegenen Münzplatz zu ziehen. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) waren ganz am Ende des Zuges erstmals Prinz Marco I. vom Geisbach und ihre Lieblichkeit Confluentia Kim zu Fuß dabei. Gemeinsam mit den Vereinen zogen sie auf den Münzplatz und enterten die Bühne.

Lange Schlangen bildeten sich am Morgen vor den kontrollierten Einlasspunkten. Das für die Veranstaltung auf dem Münzplatz nötige Einlassbändchen war zum Preis 3 Euro im Vorfeld am Plan käuflich zu erwerben.

Auf dem eingezäunten Gelände war sowohl auf dem Platz und im Vipbereich tolle Stimmung. Nachdem das Prinzenpaar um 11.11.Uhr den Karneval eröffnet hatte mischten sie sich unters närrische Volk. Gastgeber OB David Langner zeigte sich mit buntem Outfit und Mottoschal zufrieden mit Wetter und den vielen Gästen von nah und fern.

Auch Altstadturgestein Manfred Kniffke hatte sich wie viele andere bekannte Koblenzer VIPs unter das Volk gemischt und strahlte mit der Sonne um die Wette. Gegen die Kälte half schunkeln und tanzen und dazu gabs wie immer ein gutes Programm. (Mabe) Fotos: Marlies Becker