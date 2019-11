Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

IRLICH – Hunderte Familien mit Kindern beim Martinsfeuer an der Wiedmündung –Der Martinszug in Irlich begann für einige Organisatoren mit viel Stress und scheinbar unlösbaren Hindernissen. Pfarrgemeinde, Schützen, Feuerwehr und Musikverein kümmern sich gemeinsam seit vielen Jahren um die Organisation des Martinszuges. Am Nachmittag die Botschaft: Wir haben keinen Sankt Martin und kein Pferd. Alle Angerufenen haben eine Absage erteilt und auf dem Kirmesplatz ist auch noch kein Holz fürs Feuer. Dann aber hat doch noch alles hingehauen. Während die Laternenkinder aus den Irlicher Schulen und Kindergärten mit Eltern und Großeltern die Geschichte vom Heiligen Martin in der Kirche hörten, war auch ein Martin samt Pferd eingetroffen. Das Holz war am Feuerplatz rechtzeitig von einem Mitarbeiter der Stadt, der Sonntagsdienst hatte, angeliefert und aufgestapelt worden.

28 Feuerwehrkameraden und 20 Musiker machten sich vor der Kirche startklar für den Zug durch die Straßen zum Feuerplatz. Da das recht junge Pferd noch ungeübt war, lies die Feuerwehr einen großen Abstand zwischen Mensch und Tier. Der Zug schlängelt sich mit Musik und Gesang durch die Straßen runter auf die Uferwiese an der Wied wo Feuer und 400 Zuckerbrezeln auf die Kinder warteten. Die Erwachsenen bildeten lange Schlangen vor dem Glühweinstand und in einem großen Topf gab es auch noch Brühwurst für die Hungrigen. Hunderte von Menschen, so viele wie seit Jahren nicht, hatten am Zug teilgenommen.

Ob es an dem angenehmen trockenen Wetter oder der günstigen Zeit am Sonntagabend lag, ist nicht bekannt. Fest steht, es hat dann doch hervorragend geklappt und alle hatten ihren Spaß. Bis auf Frank Breitbach vom Schützenverein, der musste anschließend dutzende leere Kartons von den Zuckerbrezeln aus seinem Kofferraum entsorgen. Im nächsten Jahr basteln die Kinder neben eigenen Laternen auch welche für die Feuerwehrleute. Früher hatten die Floriansjünger Pechfackeln. Die wurden verboten. Da es aber beim Zug recht dunkel ist, wäre es schön wenn auch die Begleiter in Feuerwehruniform eine Laterne hätten. Ob als Blaulicht oder Feuerwehrauto darüber wird dann 2020 im Laternenbastelteam noch beraten. (mabe) Fotos: Marlies