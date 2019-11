Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

WISSEN – Karnevalsprinzessin Sabrina I. an der Wahlurne – Da staunten die Helfer in einem Wissener Wahllokal nicht schlecht. Der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Stadtteil Köttingerhöhe wurde am Sonntagnachmittag, 10. November, eine große Ehre zuteil. Die frischgebackene Karnevalsprinzessin Sabrina I. wohnt nämlich hier oben und konnte demzufolge ihre Stimme zur Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters an diesem historischen Ort abgeben. Vor dem Einzug der Kindertagesstätte diente das Gebäude als Schule der ehedem selbstständigen Gemeinde Köttingerhöhe. Ihre Tollität hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Wahl im vollen Ornat samt Zepter zu erscheinen, was die Helfer durchaus zu würdigen wussten.

Besonders erfreut über den hohen Besuch war Tagesstättenleiterin Petra Müller-Loosen (2.v.l.). Der Orden von Sabrina I. zeigt übrigens die Gaststätte „Jägerheim“, besser bekannt als „P. O.“ in den 1950er Jahren. Das Lokal liegt inmitten der Köttingerhöhe und war oftmals auch ein Ort für Veranstaltungen der Wissener Karnevalsgesellschaft, die mit der neuen Tollität in eine ereignisreiche Session gehen wird.