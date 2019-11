Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

OBERSAYN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – Am Montagmorgen, 11. November 2019, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die B 255 aus Richtung „Hahner Stock“ kommend in Fahrtrichtung Rothenbach. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überholte er trotz schlechter Sichtverhältnisse durch starken Nebel in einer langgezogenen Rechtskurve in der Gemarkung Obersayn einen vorausfahrenden Lkw. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 19 Jahre alten Mann, der mit seinem Pkw in entgegengesetzte Richtung fuhr und eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Durch die Kollision wurde der 19jährige schwerstverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt, durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und durch das DRK medizinisch versorgt. Der 36jährige Verursacher wurde verhältnismäßig leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der überholte Lkw wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt, wobei der Fahrer unverletzt blieb. Die B255 war zwischen 07.00 und 08.53 Uhr komplett gesperrt. Quelle: Polizei