Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

HAMM (Sieg) – Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Hamm – Das Wochenende war für die Feuerwehrleute aus Hamm kein Erholsames. Vier Einsätze mussten die Einsatzkräfte abarbeiten. Am Samstagmittag, 09. November wurde die Feuerwehr gegen 12.00 Uhr alarmiert. In Pracht hatte jemand bei Baggerarbeiten eine Wasserleitung beschädigt. Das Wasser spritzte im hohen Bogen aus der defekten Stelle in die Luft. Zusammen mit dem Bereitschaftsdienst der Wasserwerke konnte die Wasserleitung schnell geschlossen werden. Somit war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Abends wurden sie im Auftrag der Polizei nach Bruchertseifen geschickt, um einem Martinsumzug abzusichern.

Am späten Sonntagnachmittag, 10. November, wurde sie zur Unterstützung des DRK Rettungsdienstes nach Wickhausen gerufen. Ein medizinischer Notfall machte es Erforderlich, dass die Feuerwehr beim Tragen eines Patienten aus dem zweiten Obergeschoss des Hauses mit anpacken musste.

In der Nacht zu Montag, 11. November, wurde die Wehr erneut um kurz nach 03:00 Uhr alarmiert. Der Leitstelle in Montabaur war ein Kaminbrand in Bitzen-Dünebusch gemeldet worden. Schnell rückten die Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen nach Dünebusch aus. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter der Feuerwehr, wurde sofort das Kaminkehrgerät vorgenommen. Ein Trupp wurde in das Dachgeschoss des Hauses geschickt, um über die Reinigungsöffnung den Kamin zu fegen. Ein weiterer Trupp postierte sich im Keller an der zweiten Reinigungsöffnung, um anschießend die glühenden Aschereste aus dem Schornstein zu entfernen. Diese wurden dann vor dem Haus durch weitere Einsatzkräfte abgelöscht. Zusammen mit den Bezirksschornsteinfegermeister konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude verhindert werden. Über die Schadenshöhe und die Ursache des Kaminbrandes ist nichts bekannt. Der Rettungsdienst des DRK Wissen war während des Einsatzes ebenfalls vor Ort. Verletzt wurde niemand. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm/Sieg