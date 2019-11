Veröffentlicht am 11. November 2019 von wwa

BUCHHOLZ – 27jähriger Autofahrer überschlägt sich auf der L 275 – Am Montagmorgen, 11. November 2019 befuhr ein 27jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach um circa 03.15 Uhr die L275 in Fahrtrichtung Krautscheid. In der Ortslage Hammelshahn kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine geschotterte Einfahrt gegen eine kleinere Mauer und einen Jägerzaun. Das Fahrzeug wurde in Richtung Fahrbahn geschleudert und blieb dort auf dem Dach liegen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst bereits im Einsatz. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Pkw wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei